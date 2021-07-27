Стихи авторов Серебряного века прозвучат в День поэзии в подмосковной усадьбе Шахматово

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока 1 августа пройдет День поэзии. На празднике прочитают стихи авторов Серебряного века. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

День поэзии в усадьбе Шахматово посвятят поэту Александру Блоку. Он жил в этом месте каждое лето. Автор всегда считал эти места родными и говорил, что провел там лучшие годы своей жизни.

Поэт Андрей Белый называл усадьбу и окрестности стенами блоковского рабочего кабинета. Рядом с Шахматово, в Боблове, располагалась усадьба Менделеевых, а в селе Тараканово стояла церковь Архангела Михаила. В этой церкви поэт обвенчался с Любовью Менделеевой.

Самый первый День поэзии провели в усадьбе в 1969 году. Тогда в мероприятии участвовали Павел Антокольский, Маргарита Алигер, Евгений Долматовский, Евгений Евтушенко, Владимир Солоухин, Булат Окуджава другие известные поэты.

С тех пор праздник проводят постоянно. Во время выступления со сцены произносят слова в память о поэте, читают его стихи и свои сочинения.

В этом году День памяти Александра Блока пройдет 1 августа. Гостей соберут на «возлюбленной» поляне поэта в Шахматово. Участники встречи прочитают стихи Блока и других представителей Серебряного века. Во время мероприятия также выступят профессиональные музыканты и театральные труппы. Праздник начнется в 12:00. Он пройдет в формате open air.