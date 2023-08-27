Подмосковье 27 августа 2023, 13:17 Стихи Маяковского и Есенина прочитали на вечере поэзии в сквере театра в Щелкове Фото: unsplash.com

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Необычный вечер поэзии прошел в сквере Щелковского театра. На мероприятии читали стихи Маяковского, Есенина, Пастернака, Мандельштама и Цветаевой.

«Серебряный век имеет очень правильную энергетику, очень сильную энергетику, там с холодным носом подходить к произведению автора невозможно. Тот же Бунин, казалось бы, лирика, а выходит очень мощное произведение», — сообщил режиссер и актер театра в Щелкове Николай Исаков.

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Для зрителей подготовили часовую программу. Работу мастеров оценили по достоинству. Представление встретили овациями.

«Я скажу языком молодежи: это круто, это на позитиве, мы даже с дочкой здесь успели потанцевать, такого нигде точно не было, нигде, никогда не видели», — сообщил зритель Анна Брицына.

Произведения русских классиков под аккомпанемент скрипки, гитары и флейты зазвучали по-новому. Представление удивило даже опытных мастеров.

«Это сочетание — такой бальзам на сердце. [Сочетание] этих творящих музыкантов, творящих что-то невообразимое и сочетание этого актерского сосуществования в такой талантливой поэзии. Ребята, я кланяюсь вам всем в ноги», — заявила главный режиссер театра Светлана Погодина.

Новый театральный сезон начнется в Щелковском театре со спектаклей по мотивам произведений Чехова. Зрителям обещают сюрпризы — уникальные премьеры и яркие шоу-программы.

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