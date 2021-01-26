Стихи Бродского в исполнении космонавтов с МКС прозвучат в литературной гостиной Губернской библиотеки

В Московской губернской библиотеке пройдет вторая литературная гостиная. Мероприятие состоится 29 января. В ходе встречи космонавт с МКС прочитает стихи Иосифа Бродского. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

Вторая литературная гостиница цикла «Слово и космос» пройдет в Губернской библиотеке 29 января в 17:35 по московскому времени. Во время мероприятия пройдет прямое включение к Международной космической станции.

Встречу посвятили творчеству Иосифа Бродского. Участником литературного диалога станет космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Во время подключения он расскажет о своем восприятии рождественского цикла Бродского и покажет рождественские фотографии, сделанные с борта международной станции в 2021 году.

Проведет встречу Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, литературовед. Она погрузит участников встречи в атмосферу диалога об уникальном явлении в истории мировой литературы.

Также в мероприятии примут участие исполнитель песен Виктор Попов, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, автор публикаций о поэтике Иосифа Бродского Олег Лекманов, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы института Пушкина Александр Пашков.

Для слушателей литературной гостиной «В Рождество все немного волхвы» организуют конкурс на лучший вопрос по теме встречи. Победителю вручат подарок от госкорпорации «Роскосмос» и Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Трансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-каналах партнеров проекта: Роскосмос ТВ, института Пушкина, Московской губернской универсальной библиотеки.