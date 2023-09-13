Подмосковье 13 сентября 2023, 12:47 Стены нового храма в Беслане украсят мозаикой из Лобни Пресс-служба администрации города или района

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Ученики мозаичной школы в Лобне сделают голубей, которые отправятся в Беслан. Птицы украсят стены нового городского храма.

Руководитель школы мозаики в Лобне диакон Димитрий Котов рассказал о том, что его воспитанники, в том числе ученики коррекционной школы, готовят эскизы голубей. На их основе создадут мозаичные картины. Они украсят стены строящегося храма в Беслане, символизируя души погибших в результате теракта.

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Котов много лет помогает детям постигать азы мозаичной техники и прививает им любовь к искусству. Работы школы не раз представляли на международных выставках. В Лобне их можно увидеть в культурном центре «Музей под небом», который расположен на берегу озера Киово по адресу: улица Павлика Морозова, 1б.

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