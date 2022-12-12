Подмосковье 12 декабря 2022, 14:38 Стену памяти об участниках Великой Отечественной войны открыли после обновления в Истре

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Стену памяти, посвященную участникам Великой Отечественной войны, открыли в Истре. По инициативе совета ветеранов ее обновили и перенесли от памятника водопроводчику в сквер около мемориала «Родина-мать».

Открытие Стены памяти совпало с Днем героев Отечества. Чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны и всех защитников Родины, у мемориала собрались представители власти, жители округа и ученики истринских школ.

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«Фотографии представлены на нашей обновленной Стене памяти, которая расположена рядом с мемориалом „Родина-мать“. Приходя сюда, мы каждый раз будем видеть эти лица, чтить их [память] и понимать, какой ценой завоевана наша жизнь, какой ценой завоевано счастье», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Баннеры с изображениями советских солдат установлены по всему периметру сквера. Композиция сделана так, чтобы ее было видно со всех сторон.

«В дальнейшем здесь будет подсвечиваться каждый плакат, чтобы и проезжающие <…> на машине могли видеть эту аллею, и люди, которые будут прогуливаться по этому парку», — рассказала представительница подрядчика Мила Бурлакова.

Конструкции противовандальные и изготовлены из высококачественных материалов. Так что проблем с их эксплуатацией не будет. Подрядчик предоставил запасной комплект баннеров, чтобы в случае необходимости их можно было сразу заменить.

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