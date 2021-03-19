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    19 марта 2021, 16:52

    Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT

    Анастасия Максимовских

    27-я международная туристическая выставка MITT завершила свою работу в «Крокус Экспо». В ней приняти участие 28 зарубежных стран и 53 региона России. Самым посещаемым стендом по итогам выставки признали экспозицию Комитета по туризму Московской области.

    Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT

    В 2020 году ежегодная выставка MITT была отменена из-за пандемии, поэтому в этот раз она была особенно долгожданной.

    Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT | Изображение 1

    За три дня выставку посетили более 10 тысяч человек. Стенд Московской области стал самым посещаемым по итогам всех дней работы MITT.

    Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT | Изображение 2

    Туристский потенциал Подмосковья представляли 14 муниципалитетов — Серпухов, Руза, Дмитров, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Волоколамск, Коломна, Зарайск, Истра, Подольск, Сергиев Посад, Можайск, Одинцово и Раменское.

    Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT | Изображение 3

    В рамках презентаций посетители стенда могли поучаствовать в мастер-классах по росписи матрешек, изготовлению кукол, аксессуаров, уникального мыла и саше, лоскутного шитья и других. Также на стенде Московской области прошел гастрономический фестиваль «ВАР-ВАРЕНЬЕ» и дегустации продукции производителей региона.

    Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT | Изображение 4

    Для посетителей проводили викторины и розыгрыши, с концертами выступали подмосковные коллективы, была организована фотозона с костюмированными героями.

    Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT | Изображение 5

    На 27-й выставке MITT традиционно прошли встречи коллег из туриндустрии, состоялись новые бизнес-знакомства, были подписаны соглашения о сотрудничестве.