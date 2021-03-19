Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на международной туристической выставке MITT

27-я международная туристическая выставка MITT завершила свою работу в «Крокус Экспо». В ней приняти участие 28 зарубежных стран и 53 региона России. Самым посещаемым стендом по итогам выставки признали экспозицию Комитета по туризму Московской области.

В 2020 году ежегодная выставка MITT была отменена из-за пандемии, поэтому в этот раз она была особенно долгожданной.

За три дня выставку посетили более 10 тысяч человек. Стенд Московской области стал самым посещаемым по итогам всех дней работы MITT.

Туристский потенциал Подмосковья представляли 14 муниципалитетов — Серпухов, Руза, Дмитров, Солнечногорск, Орехово-Зуево, Волоколамск, Коломна, Зарайск, Истра, Подольск, Сергиев Посад, Можайск, Одинцово и Раменское.

В рамках презентаций посетители стенда могли поучаствовать в мастер-классах по росписи матрешек, изготовлению кукол, аксессуаров, уникального мыла и саше, лоскутного шитья и других. Также на стенде Московской области прошел гастрономический фестиваль «ВАР-ВАРЕНЬЕ» и дегустации продукции производителей региона.

Для посетителей проводили викторины и розыгрыши, с концертами выступали подмосковные коллективы, была организована фотозона с костюмированными героями.

На 27-й выставке MITT традиционно прошли встречи коллег из туриндустрии, состоялись новые бизнес-знакомства, были подписаны соглашения о сотрудничестве.