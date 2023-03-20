Подмосковье 20 марта 2023, 14:17 Стенд Подмосковья стал самым популярным на международной туристической выставке MITT-2023

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Самым посещаемым на 29-й международной туристической выставке MITT-2023 признали стенд Московской области. В этом году в мероприятии поучаствовали 24 страны, 57 регионов России и более 600 лидеров индустрии и отраслевых экспертов.

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На подмосковном стенде презентовали туристические продукты городов региона. Гости смогли отправиться в VR-путешествие над стенами Троице-Сергиевой лавры, поучаствовать в интерактивной программе от пряничной арт-станции «10 зайцев» и побывать на выставке уникальных кукол ручной работы.

Также посетители попробовали коломенскую пастилу, зарайскую коврижку, истринские сыры, егорьевские колбасы и другие продукты. За три дня на выставке прошло более 20 дегустаций.

Мероприятие проходило с 16 по 18 марта в московском выставочном центре «Крокус Экспо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона продолжают помогать местным предпринимателям выйти на международный рынок.

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