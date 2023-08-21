Подмосковье 21 августа 2023, 22:58 Стенд Подмосковья признали самым креативным на фестивале «Таврида. Арт» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Стенд Московской области на фестивале «Таврида. Арт» признали самым креативным. Его назвали «Подмосковье — это любовь». За него проголосовали 2,5 тысячи человек.

«Программа стенда всегда насыщенная и интересная. Но важно, чтобы было и комфортно — поэтому мы угощаем прохладным лимонадом, устанавливаем зарядные станции для мобильных гаджетов», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

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Для гостей подмосковного стенда организовали мастер-классы, роспись матрешек, плетение из бисера.

«Я выступила со своей песней на главной сцене выставки „Арт-Экспо“, представляя свой любимый регион», — сообщила жительница Королева Влада Дидюн.

Стенд Подмосковья посетили первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и другие.

В этом году регион на мероприятии представили 150 творческих людей, в том числе художники, исполнители и артисты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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