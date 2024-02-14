Подмосковье 14 февраля 2024, 17:29 Стенд Подмосковья представил проект «Уголь Донбасса» на выставке «Россия» Телеканал «360»

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Стенд Московской области представил передвижной проект «Уголь Донбасса» на выставке «Россия». Это серия портретов героев специальной военной операции, а также добровольцев и медиков. Все работы выполнены художником Сергеем Марченко.

Сергей Марченко — участник многочисленных российских и зарубежных выставок. Его работы хранятся в частных собраниях российских и зарубежных ценителей искусства. В 2011 году его наградили орденом «Служение искусству» I степени.

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На выставке представлены портреты, выполненные на крафтовой бумаге углем, что символично перекликается с темой Донбасса — именно здесь расположены крупнейшие месторождения угля на территории Европы.

В работах Сергея Марченко отражается тонкое понимание внутреннего мира человека, передать который возможно только при искреннем интересе художника к модели. Рядом с работами размещен QR-код, отсканировав который можно увидеть видеоролик об изображенном герое.

На одном из портретов можно увидеть героя СВО Дениса Смородина. Он отправился защищать Родину в марте 2022 года, заключив контракт на шесть месяцев. Второй контракт он подписал в июне прошлого года.

Смородин принимал участие в штурме в Макеевке, вел боевые действия на территории ЛНР и ДНР. Сейчас он находится в отпуске из-за полученного ранения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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