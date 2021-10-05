Стенд Подмосковья стал одним из самых крупных на выставке сельского хозяйства «Золотая осень»

Подмосковье развернуло один из наиболее масштабных стендов на всероссийской выставке сельского хозяйства «Золотая осень». Она начала работать в Одинцове.

Площадкой для нее стал выставочный центр парка «Патриот». С 5 по 8 октября участники покажут достижения аграриев, новые технологии, уникальные продуктовые бренды.

Они подпишут соглашения о сотрудничестве, которые помогут создать дополнительные рабочие места для жителей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, «Золотая осень» — самая масштабная и популярная в России агропромышленная выставка.

Порядка 40 производителей представляют наш регион. Они презентуют не только уникальные бренды, но и инновационные проекты Сергей Воскресенский.

По словам министра, производители покажут современные технологии в агробизнесе. А 15 предприятий Подмосковья презентуют лучшие породы животных в отрасли сельского хозяйства.

«На выставке мы планируем обменяться опытом с коллегами из соседних регионов и обсудить актуальные проблемы развития отрасли с руководителями АПК, заключить новые соглашения и деловые контакты», — отметил Воскресенский.

Министр подпишет 14 соглашений общим объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей.