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    05 октября 2021, 11:47

    Стенд Подмосковья стал одним из самых крупных на выставке сельского хозяйства «Золотая осень»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье развернуло один из наиболее масштабных стендов на всероссийской выставке сельского хозяйства «Золотая осень». Она начала работать в Одинцове.

    Стенд Подмосковья стал одним из самых крупных на выставке сельского хозяйства «Золотая осень» | Изображение 1

    Площадкой для нее стал выставочный центр парка «Патриот». С 5 по 8 октября участники покажут достижения аграриев, новые технологии, уникальные продуктовые бренды.

    Они подпишут соглашения о сотрудничестве, которые помогут создать дополнительные рабочие места для жителей.

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, «Золотая осень» — самая масштабная и популярная в России агропромышленная выставка.

    Порядка 40 производителей представляют наш регион. Они презентуют не только уникальные бренды, но и инновационные проекты

    Сергей Воскресенский.

    По словам министра, производители покажут современные технологии в агробизнесе. А 15 предприятий Подмосковья презентуют лучшие породы животных в отрасли сельского хозяйства.

    «На выставке мы планируем обменяться опытом с коллегами из соседних регионов и обсудить актуальные проблемы развития отрасли с руководителями АПК, заключить новые соглашения и деловые контакты», — отметил Воскресенский.

    Министр подпишет 14 соглашений общим объемом инвестиций более 13 миллиардов рублей.