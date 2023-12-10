Подмосковье 10 декабря 2023, 17:34 Стенд Подмосковья на выставке «Россия» познакомил гостей с геральдикой региона Сергей Хакимов

Читать 360tv в

Гости стенда Подмосковья на выставке-форуме «Россия» познакомились с народными художественными промыслами и геральдикой региона. Посетители смогли создать уникальные открытки ручной работы в стиле федоскинской миниатюры.

Главный художник Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елена Моисеева указала, что Федоскинские мастера являются хранителями уникальной живописи «малых голландцев». Подобные предприятия существовали в 19 веке в Европе, однако сохранить эту уникальную технику до сегодняшнего дня удалось только в России.

Реклама

«Главная задача — перенести все в декоративное звучание. Для этого используется, например, перламутр, сусальное золото, сквозное письмо, имитации под шотландскую ткань, черепаховую, слоновую кость. Это достаточно сложное декоративно-прикладное искусство», — рассказала Елена Моисеева.

Она подчеркнула, что федоскинские изделия, как правило, изготавливается на черном фоне. Они яркие и нарядные. На создание одной шкатулки мастера тратят до полугода. Сегодня гости стенда Подмосковья смогли попробовать себя в роли художников и создать уникальные авторские открытки.

«Такие мастер-классы не только знакомят людей с промыслом, но и помогают предприятию узнать какие рисунки и мотивы человек хочет видеть у себя дома или преподнести в качестве подарка», — подытожила Елена Моисеева.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Одной из участников мастер-класса стал семиклассница Амина Морозов, проживающая в Торжке Тверской области. У нее получилось создать красивую праздничную открытку. Она рассказала, что мечтает поехать на фабрику с экскурсией.

«Обязательно предложу классному руководителю такую поездку, хочется побывать в Федоскино с друзьями», — поделилась Амина.

Кроме того, в минувшую субботу для гостей провели мастер-класс «Язык геральдики. Подмосковные города». Его организатор — младший научный сотрудник историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Дмитрий Тишин.

«Геральдика — это всеобъемлющее понятие, поскольку включает в себя всю символику: цвета, металлы, финифть, символизм», — указал специалист.

В рамках мастер-класса участники смогли почувствовать себя в роли настоящих детективов. Они провели расследование и попытались угадать послания геральдистов старины. Кроме того, они смогли создать собственный герб, например, для семьи, деревни или поселка.

Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».