10 декабря 2023, 17:34
Стенд Подмосковья на выставке «Россия» познакомил гостей с геральдикой региона
Гости стенда Подмосковья на выставке-форуме «Россия» познакомились с народными художественными промыслами и геральдикой региона. Посетители смогли создать уникальные открытки ручной работы в стиле федоскинской миниатюры.
Главный художник Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елена Моисеева указала, что Федоскинские мастера являются хранителями уникальной живописи «малых голландцев». Подобные предприятия существовали в 19 веке в Европе, однако сохранить эту уникальную технику до сегодняшнего дня удалось только в России.
Реклама
«Главная задача — перенести все в декоративное звучание. Для этого используется, например, перламутр, сусальное золото, сквозное письмо, имитации под шотландскую ткань, черепаховую, слоновую кость. Это достаточно сложное декоративно-прикладное искусство», — рассказала Елена Моисеева.
Она подчеркнула, что федоскинские изделия, как правило, изготавливается на черном фоне. Они яркие и нарядные. На создание одной шкатулки мастера тратят до полугода. Сегодня гости стенда Подмосковья смогли попробовать себя в роли художников и создать уникальные авторские открытки.
«Такие мастер-классы не только знакомят людей с промыслом, но и помогают предприятию узнать какие рисунки и мотивы человек хочет видеть у себя дома или преподнести в качестве подарка», — подытожила Елена Моисеева.
Одной из участников мастер-класса стал семиклассница Амина Морозов, проживающая в Торжке Тверской области. У нее получилось создать красивую праздничную открытку. Она рассказала, что мечтает поехать на фабрику с экскурсией.
«Обязательно предложу классному руководителю такую поездку, хочется побывать в Федоскино с друзьями», — поделилась Амина.
Кроме того, в минувшую субботу для гостей провели мастер-класс «Язык геральдики. Подмосковные города». Его организатор — младший научный сотрудник историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Дмитрий Тишин.
«Геральдика — это всеобъемлющее понятие, поскольку включает в себя всю символику: цвета, металлы, финифть, символизм», — указал специалист.
В рамках мастер-класса участники смогли почувствовать себя в роли настоящих детективов. Они провели расследование и попытались угадать послания геральдистов старины. Кроме того, они смогли создать собственный герб, например, для семьи, деревни или поселка.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Художники
Выставка-форум «Россия»
Реклама
Реклама