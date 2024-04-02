Подмосковье 02 апреля 2024, 22:44 Стенд «Парки Подмосковья» представит регион на международной конференции Министерство благоустройства Московской области

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Международная выставка-конференция по созданию комфортной городской среды и развитию парков, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий состоится с 3 по 4 апреля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

В мероприятии примут участие представители большинства субъектов России. Московскую область представят стендом «Парки Подмосковья». От подмосковного региона поучаствуют 17 спикеров в 14 сессиях, а 4 апреля пройдет сессия Министерства благоустройства на тему «Реализация программы по благоустройству парков в лесу».

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Также ожидается выступление международных экспертов из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и специальных гостей из Белоруссии и Катара.

Напомним, что в премии «Парки России» четыре парка Московской области стали лауреатами в трех номинациях из семи возможных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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