Стенд МГОУ стал одним из самых востребованных на образовательной выставке в Москве | 360°

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13 сентября 2022, 17:54

Стенд МГОУ стал одним из самых востребованных на образовательной выставке в Москве

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Около 14 тысяч человек посетили образовательную выставку «Навигатор поступления» в Центре международной торговли на Красной Пресне. Стенд Московского государственного областного университета находился в центре экспозиции и пользовался большой популярностью у будущих абитуриентов.

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Ученики 7–11 классов, выпускники школ и техникумов активно интересовались направлениями бакалавриата и специалитета МГОУ. Сотрудники факультетов провели для ребят профориентационные мастер-классы и интерактивы.

Ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ Ирина Щеглова стала спикером площадки «Открытый диалог с вузами». Она рассказала о приемной кампании будущего года, образовательных программах и возможностях получения повышенной стипендии. Важной новостью для родителей стало то, что участники предметных олимпиад имеют преимущества при поступлении.

Начальник отдела по работе с абитуриентами и студентами МГОУ Грануш Джафарова выступила на выставки с темой «Как поступить в университет по договору о целевом обучении». Поступающие интересовались, кто может выступить заказчиком такого договора и в чем его преимущества.

С 1 сентября на базе медицинского факультета МГОУ открылся медико-биологический институт для обучения врачей и проведения исследований. Губернатор Андрей Воробьев отметил важность подготовки медицинских кадров в Подмосковье.

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