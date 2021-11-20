«Стена радости» из шедевров детского творчества открылась в Электростали

В Электростали открылась «Стена радости». Идея принадлежит художнику Дмитрию Демину, но работали над стеной много людей. Арт-объект состоит из керамических изразцов, большинство из которых изготовили дети — ученики Дмитрия.

Сейчас стена состоит из более чем 400 детских шедевров. Юные художники изображали то, что радует их больше всего. На керамических картинках — любимые домашние животные, игрушки, велосипеды, море.

«Стена будет расти, дети будут взрослеть, а потом будут появляется свои дети. Они будут приходить сюда и показывать: „Посмотри, что я делал!“. И это очень интересно, даже трудно себе представить, как это отобьется в будущем, потому что у этого проекта большое будущее», — поделился Дмитрий Демин.

Средства на реализацию «Стены радости» собрали благодаря «Народному бюджетированию». Это проект, в рамках которого любой желающий может представить свою идею. Условие состоит в том, чтобы автор инициативы и все, кто ее поддержит, были готов оплатить по 1% от общей стоимости проекта. Именно на «Стену радости» на портале «Добродел» откликнулось больше всего жителей Электростали. Стоимость ее возведения — свыше шести миллионов рублей.

«Там был выбор, но „Стена радости“ настолько была вне конкуренции, что очевидно было и для нас и для жителей тоже», — отметил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Электростали Джамбулат Булатов.

«Стена радости» открылась на Вознесенской аллее, которую благоустроили год назад. В пешеходной зоне появились столбы освещения, фонтан и лавочки для отдыха, а дорогу вымостили брусчаткой. На одной из лавочек уже установили бронзового ангела с котом, которые успели полюбится местным жителям.