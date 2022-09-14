Стелы «Населенный пункт воинской доблести» установят в трех селах в Волоколамске | 360°

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Стелы «Населенный пункт воинской доблести» установят в трех селах в Волоколамске

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Возведение стел «Населенный пункт воинской доблести» продолжается в селах Спасс и Осташево в Волоколамске. Рабочие приступили к обустройству котлована под фундамент. Памятник появится в трех населенных пунктах округа, рассказали в Минблагоустройства региона.

Глава министерства Михаил Хайкин напомнил, что звание получили три села округа. Работы начались в двух из них.

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«В селах Спасс и Осташево работы уже ведутся. Совсем скоро приступим к возведению стелы в деревне Нелидово», — сказал он.

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Стела будет выполнена в форме колоны с квадратным сечением и ромбовидной капителью. Подиум и обрамление будут сделаны из красного гранита. Наверху сооружения расположат гербовой щит Подмосковья, покрытый сусальным золотом, а под капителью сделают герб муниципалитета. В ходе благоустройства территории становят урны, скамейки и систему освещения.

Звание «Населенный пункт воинской доблести» получают города и села, жители которых проявили особое мужество и стойкость для защиты Родины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии первого участка трассы М12 Москва — Казань. Его смогли запустить на три месяца раньше срока.

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