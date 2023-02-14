Подмосковье 14 февраля 2023, 09:56 Стелу воинской ставы установят на бульваре 65-летия в Подольске

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Стела «Населенный пункт воинской доблести» в этом году появится на бульваре 65-летия в Подольске. Ее разместят в начале аллеи героев Великой Отечественной войны, рассказала замглавы администрации округа Елена Лебеденко.

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«Мы все знаем о мужестве Подольских курсантов, которые осенью 1941 года не дали врагу прорваться к Москве. В 2022 году Подольск удостоился звания „Населенный пункт воинской доблести“», — добавила она.

Стела — это колонна из красного гранита, которая будет стоять на сером подиуме. Ее увенчает фигура гербового щита Подмосковья с покрытием из сусального золота. Под капителью разместится герб Подольска. Конструкция будет освещаться в темное время суток.

Всего в Подмосковье пять таких стел. Другие находятся в Ногинске, Кубинке, селе Семеновское и деревне Мокрое под Можайском. Почетного звания удостоен 31 населенный пункт региона.

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