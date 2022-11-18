Подмосковье 18 ноября 2022, 13:36 Стелу воинской доблести открыли в деревне Нелидово под Волоколамском

Читать 360tv в

Торжественное открытие стелы «Населенный пункт воинской доблести» состоялось 16 ноября в деревне Нелидово Волоколамского округа. Об этом рассказали в областном министерстве благоустройства.

«Это уже вторая памятная стела, установленная в Волоколамском округе в этом году. Очень важное событие для деревни Нелидово и всего Подмосковья. Мы отдаем дань памяти защитникам Отечества, проявившим храбрость и мужество в годы войны», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Во время войны в деревне Нелидово произошел один из героических эпизодов. В этих местах состоялся бой между танковой дивизией немецких войск и 316-й стрелковой дивизией генерала-майора Ивана Панфилова. Вступив в неравную схватку с наступающим врагом, солдатам удалось остановить наступление на этом участке. Об этом напоминает мемориальный комплекс, расположенный неподалеку от новой стелы.

Реклама

Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоили деревне в апреле 2020 года решением депутатов Московской области думы. Таким титулом награждаются города и села, где шли ожесточенные сражения и было проявлено мужество защитников Отечества. В Волоколамском округе уже четыре таких места: это села Ярополец, Спасс и Осташево, а также Нелидово.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.