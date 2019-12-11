Стелу памяти павших высотой в 9 метров установили в деревне Ленино под Истрой
Девятиметровую стелу установили в Снегирях. Именно здесь зимой 1941 года советские солдаты встали насмерть перед лицом захватчика. Враг не прошел дальше.
«Каждому истринцу знакомо это место — 41-й км Волоколамского шоссе. Это то самое место, где были остановлены немецкие войска. И этот населенный пункт звучит не только во всех воспоминаниях ветеранов — во многих книгах, часто упоминается в художественных фильмах. То есть место очень знаковое», — сказала директор Ленино-Снегиревского музея Марина Горбунова.
Истре присвоили звание города воинской славы. Но местные жители также хотели увековечить память маленькой деревни Ленино, расположенной около поселка Снегири. Активисты подали документы, комиссия их утвердила. Теперь у мемориального музея красуется памятная стела и надпись «Населенный пункт воинской доблести — Ленино».
«Никто не забыт. Ничто не забыто», — с этими словами памятник открыли. Ветеранов в Истре осталось 74, пятеро из них — бойцы Красной Армии.
11 тысяч бойцов погибли на истринской земле, из них 3 тысячи — безымянные или пропавшие без вести. Павших воинов почтили минутой молчания. А к стеле возложили красные гвоздики — символ Победы.