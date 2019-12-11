Стелу памяти павших высотой в 9 метров установили в деревне Ленино под Истрой

Деревне Ленино в истринских Снегирях официально присвоили звание населенного пункта воинской доблести. В честь этого установили девятиметровую стелу и почтили память тех, кто отдал жизни, защищая нашу землю от фашистских захватчиков.

Девятиметровую стелу установили в Снегирях. Именно здесь зимой 1941 года советские солдаты встали насмерть перед лицом захватчика. Враг не прошел дальше.

«Каждому истринцу знакомо это место — 41-й км Волоколамского шоссе. Это то самое место, где были остановлены немецкие войска. И этот населенный пункт звучит не только во всех воспоминаниях ветеранов — во многих книгах, часто упоминается в художественных фильмах. То есть место очень знаковое», — сказала директор Ленино-Снегиревского музея Марина Горбунова.

Источник фото: телеканал «360»

Истре присвоили звание города воинской славы. Но местные жители также хотели увековечить память маленькой деревни Ленино, расположенной около поселка Снегири. Активисты подали документы, комиссия их утвердила. Теперь у мемориального музея красуется памятная стела и надпись «Населенный пункт воинской доблести — Ленино».

«Никто не забыт. Ничто не забыто», — с этими словами памятник открыли. Ветеранов в Истре осталось 74, пятеро из них — бойцы Красной Армии.

11 тысяч бойцов погибли на истринской земле, из них 3 тысячи — безымянные или пропавшие без вести. Павших воинов почтили минутой молчания. А к стеле возложили красные гвоздики — символ Победы.