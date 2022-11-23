Подмосковье 23 ноября 2022, 09:42 Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в подмосковном селе Спасс

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Звание «Населенный пункт воинской доблести» село Спасс в Волоколамском округе получило еще в 2019 году. Теперь там появилась и памятная стела. Открывала ее внучка легендарного генерала Панфилова.

В годы Великой Отечественной у села Спасс шли кровопролитные бои. На этом рубеже наши войска успешно сдерживали продвижение фашистов на Москву. За мужество и массовый героизм более 100 бойцов Советской армии были награждены медалями и орденами.

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«Представляете, сколько войн прошло село Спасс. И сейчас защитники, которые участвуют в СВО из села Спасс, защищают нашу Родину, потому что продолжают великие традиции наших дедов и отцов, традиции победителей», — сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

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Глава округа поблагодарил всех, кто помогал создавать памятник, работал с архивными данными, по крупицам собирал информацию.

Над стелой работал заслуженный художник России Роман Фашаян. Она облицована красным гранитом и увенчана фигурами гербового щита Московской области.

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