Подмосковье 23 августа 2023, 08:20 Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в Подольске Министерство благоустройства Московской области

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В День государственного флага РФ в Подольске открыли стелу «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

Звание присваивается населенным пунктам, на территории которых проходили ожесточенные сражения. Подольск получил его в апреле прошлого года.

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«Всего почетного звания „Населенный пункт воинской доблести“ в нашем регионе удостоен 31 населенный пункт, в 19 из них уже установлены памятные стелы. Подольск стал двадцатым населенным пунктом, где такая стела установлена», — рассказал министр Михаил Хайкин.

По его словам, стелу собираются установить в селе Семеновское и деревне Мокрое в Можайске, а также в Ногинске и Тучкове.

Подобные монументы облицовывают красным гранитом. Верх стелы украшают фигурами из гербового щита Московской области. Территорию вокруг обязательно благоустраивают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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