Стелу «Населенный пункт воинской доблести» откроют в день города в Звенигороде

В городском сквере по улице Советская в Звенигороде в День города откроется стела «Населенный пункт воинской доблести», сообщила пресс-служба администрации Одинцовского округа. Это символ присвоенного городу статуса и увековечивание подвига звенигородцев в годы Великой Отечественной войны.

Стела представляет собой квадратную в сечении колонну из гранита, завершающуюся строгой геометрической ромбовидной капителью. Инициаторами присвоения статуса городу «Населенный пункт воинской доблести» выступили общественные организации, учреждения, предприятия Звенигорода и неравнодушные жители. Стела возводится за счет средств областного и местного бюджета.

Сейчас в Звенигороде продолжается процесс монтажа подиума-основания под новый памятник. Монумент увековечит подвиг звенигородцев в годы Великой Отечественной войны. Прилегающую к памятнику территорию благоустроят. В вечернее время планируется художественная подсветка стелы, которая будет облицована красным гранитом.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов напомнил, что Звенигород является городом с богатейшей историей.

«Установка стелы — это увековечивание памяти о тех, кто героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Жители сами выступили с инициативой установки памятника, обратившись к нашему губернатору Андрею Юрьевичу и ко мне. Благодаря помощи со стороны правительства Московской области, нам удалось выполнить просьбу наших жителей», — пояснил Андрей Иванов.

Звания «Населенный пункт воинской доблести» город Звенигород удостоился в 2017 году — за мужество, стойкость и героизм, проявленный жителями в годы Великой Отечественной войны. На четырех боковых гранях стелы будут размещены литые бронзовые барельефы воинов-освободителей. Сверху расположится отлитый из бронзы герб Московской области — Георгий Победоносец, а на главном фасаде памятника установят герб Звенигорода. Строительство стелы завершат ко Дню города — 28 сентября.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Председатель ветеранской организации Любовь Петрова рассказала, как в 2016 году ветеранская организация вышла с ходатайством к руководству Звенигорода об увековечивании подвига звенигородцев в годы Великой Отечественной войны. По словам Любови Николаевны, руководство города, в свою очередь, обратилось с инициативой в Московскую областную думу. Там законопроект в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

«В предверии Дня Победы было отрадно узнать, что в 2017 году Звенигород удостоился звания „Населенный пункт воинской доблести“. Нашего участника Великой Отечественной войны Бориса Ивановича Степанова пригласили на торжественное мероприятие в правительство Московской области и губернатор Подмосковья лично поздравил город», — поделилась воспоминанием Любовь Николаевна.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Глава Подмосковья Андрей Воробьев вручил Борису Ивановичу Грамоту о получении Звенигородом звания «Населенный пункт воинской доблести».

«Звенигород является территорией, в непосредственной близости от которой проходили ожесточенные сражения, где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм», — подчеркнула Любовь Петрова.