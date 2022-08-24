Стелу «Город трудовой доблести» откроют в Ступине

Торжественное открытие памятной стелы «Город трудовой доблести» состоится в Ступине 26 августа. Звание город получил 10 сентября 2021 года. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что стелу планируют сделать высотой 26 метров, а два пилона — 11 метров.

«На стеле изображены сюжеты военного времени. Она станет символом присвоенного звания и увековечит память о трудовом подвиге ступинцев в годы Великой Отечественной войны», — рассказал он.

На мероприятии прозвучит литературно-музыкальная композиция с участие артистов драмтеатра и филармонии. К стеле возложат цветы и гирлянды в сопровождении караула. В завершение выступят симфонический и духовой оркестры.

Среди участников мероприятия — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, депутаты и другие гости. Автор проекта — скульптор Денис Стритович.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, в которых жители производили военную и гражданскую продукцию бесперебойно. За то, чтобы дать его Ступину, проголосовало свыше 63 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть городов Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса по благоустройству. На полученные гранты они смогут реализовать свои проекты.