Подмосковье 23 апреля 2023, 15:15 Стелу героям ВОВ и Вечный огонь сохранят в ходе реконструкции Аллеи Славы в Рузе Игорь Панов

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В этом году в поселке Тучково в Рузе реконструируют Аллею Славы. Стелу героя Великой Отечественной войны и Вечный огонь решили оставить.

Проект разработали в 2019 году. В этом году на его реализацию выдали деньги, нашли подрядчика, в ближайшее время с ним заключат контракт на проведение работ.

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«Однако прошло много времени с 2019 года, поэтому планируем внести ряд изменений в проект. В первом варианте не было Вечного огня. Но мы, конечно, хотим его сохранить, поэтому Вечный огонь останется на прежнем месте», — заявил замглавы округа Сергей Кобелев.

В этом году поселку присвоят статус «Населенный пункт Воинской Доблести». Звание подразумевает установку стелы. Жители решили разместить ее на входе в Аллею Славы вместо запланированного ранее арт-объекта в виде первой буквы Тучкова — «Т».

«Сейчас в сквере пять обелисков. Четыре слева посвящены братьям Тучковым, в честь которых назван поселок, а три справа — героям Великой Отечественной войны. Мы хотим сделать симметричную композицию или обыграть ее в другом формате. Возможно, это будет Стена Памяти с барельефами героев», — добавил Кобелев.

Все предложения обсудят на общественных слушаниях. Мероприятия запланировали на первую половину мая.

По просьбе жителей сохранят и отреставрируют памятник Ленину напротив Центра культуры и искусств. На этой же площади установят сцену для проведения массовых мероприятий. Пруд Тучкова приведут в порядок и благоустроят прилегающую к нему территорию.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в сквере установят скейт-парк. Работы завершат до 1 сентября.

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