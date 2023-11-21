21 ноября 2023, 15:00
Стекольный завод в Солнечногорске отметил 120-летие
Солнечногорскому стекольному заводу, основанному в 1903 году, исполнилось 120 лет. Глава округа Константин Михальков поздравил трудовой коллектив со знаменательной датой.
Почетных сотрудников и ветеранов завода наградили за личный вклад в производство, эффективный и добросовестный труд.
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«Важно, что продукция завода под маркой „Сделано в Солнечногорске“ используется в одних из самых важных сфер промышленности нашей страны — пищевой и фармацевтической. Сейчас предприятие работает на полную мощность, запустили вторую стекловаренную печь. Я поздравляю руководителя завода — Сергея Владимировича Кузенкова — и каждого сотрудника предприятия с этой знаковой датой», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков и пожелал коллективу процветания, стабильности и успехов.
Стекольный завод в Солнечногорске — одно из старейших предприятий России. Здесь делают экологически чистую тару. Завод обеспечивает работой почти 300 человек, из них 268 — жители округа.
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Солнечногорск
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