Стеклопакеты начали устанавливать в пострадавшем от взрыва доме в Ногинске

В Ногинске продолжается активная работа по восстановлению жилого дома, который частично разрушился из-за взрыва бытового газа. С 25 ноября там начали устанавливать стеклопакеты и окна. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Он подчеркнул, что их установили уже в 15 квартирах. Для еще 19 квартир стеклопакеты выгрузили сегодня утром. Кроме того, на объекте произошло усиление — сейчас там работают пять бригад.

«Основную работу планируем завершить до конца недели. Все стеклопакеты отвечают современным стандартам надежности и энергосбережения», — подчеркнул Сухин.

Местные жители оценили работу подрядчиков и контроль со стороны властей. Одна из жительниц Елена рассказала, что глава округа постоянно контактирует со всеми проживающими. Елена уточнила, что никто не ожидал такой оперативности — окна начали устанавливать в тот же день, что и привезли.

«Ребята — профессионалы. Делают все от души. Делают очень чисто, аккуратно. Большое им за это спасибо. Что касается качества окон, то, как вы говорили и как обещал Игорь Васильевич (Сухин — прим. ред.), качество намного лучше, честно говорю, чем окна, которые у нас были установлены ранее», — сказала она.

Жительница отметила, что работа идет быстро. Она предположила, что все может быть готово уже к 10 декабря.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отметил, что сейчас в доме полностью закончили разбор рухнувших конструкций. При этом старались максимально спасти личные вещи жителей — даже посуду, которая не разбилась во время взрыва.

«Мы 6 декабря начинаем делать фундамент. Срок, как мы говорили, — постараемся до 1 сентября следующего года сделать. Но жители уже с 6 декабря увидят реальные работы. Лить будем монолитом. Дом будет даже прочнее, чем есть. А потом общая обшивка фундаментом», — уточнил он.

Взрыв газа произошел в доме № 9А на улице 28 Июня в Ногинске утром 8 сентября. Погибли семь человек, еще 22 пострадали. Всех жильцов дома эвакуировали: взрыв задел 24 квартиры, практически полностью уничтожив 17 из них. Разрушились часть внешней стены дома и перекрытия с первого по пятый этаж.