Подмосковье 11 мая 2023, 12:14 Стеклянные вазы и декоративные тарелки представят на новой выставке в Дмитрове 12 мая Музей-заповедник "Дмитровский кремль"

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Музей-заповедник «Дмитровский кремль» пригласил на новую выставку «Свое измерение», которая откроется 12 мая. В экспозицию объединили работы Лики Церетели и Татьяны Кочемасовой.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что Елена Церетели — заслуженный работник культуры России. Она любит работать с хрупкими материалами, создавая красивые вещи, которыми можно окружать себя и близких по духу людей. Эстетика орнаментов и узоров — это визитная карточка мастера. На выставке гости смогут рассмотреть серию стеклянных ваз и декоративных тарелок Церетели.

Татьяна Кочемасова представит свои живопись и графику. Автор находит вдохновение в обыденных вещах, ее творчество наполнено позитивом, а сочные и яркие цвета заряжают зрителей особой энергией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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