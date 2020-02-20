Ставку налога для гидроциклов снизили в Подмосковье. Это обеспечит порядок и безопасность

В Московской области снизили ставку транспортного налога для гидроциклов. Соответствующий законопроект приняли сегодня в Мособлдуме. Это поможет наладить постановку транспорта на учет и обеспечить безопасность на воде.

В Подмосковье снизили ставку транспортного налога для гидроциклов. Депутаты Мособлдумы приняли соответствующий законопроект. Документ уменьшает ставку в несколько раз: до 100 рублей для гидроциклов с мощностью до 100 лошадиных сил и до 200 рублей, если у аквабайка больше 100 лошадиных сил.

С каждым годом гидроциклов в московском регионе становится все больше. Но из-за высокого налога владельцы зачастую просто не ставят их на учет. Теперь, по словам депутатов, ситуация должна измениться.

«Гидроциклов в Московской области за последнее время появилось очень много. Но транспортный налог не предполагал их активную постановку на учет. А непоставленнный на учет гидроцикл — это и владелец без прав, и несерьезное поведение на воде. Поэтому снижение ставки в первую очередь направлено на регистрацию этого вида транспорта и обеспечение безопасности на наших водоемах», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Также депутаты Мособлдумы приняли закон об организации транспортного обслуживания населения. Теперь, если в автобусе нет информации о том, каким способом можно оплатить проезд, пассажир, которому откажут в оплате картой, имеет право проехать бесплатно.