Ставка на яркость. Особую партию мороженого выпустят для школьников Подмосковья

В День знаний ученикам начальных классов в Подмосковье будут бесплатно раздавать мороженое. Яркие грузовики с угощением для школьников отправят во все городские округа региона. Пока до начала нового учебного года остается еще несколько дней, «360» решил узнать, как происходит подготовка эксклюзивной линии лакомства.

Особое внимание при создании партии десерта уделили в том числе его упаковке. Она яркая, но при этом минималистичная.

«Максимально яркая, веселенькая упаковка, но при этом без мультяшных элементов», — рассказал один из ее разработчиков по имени Станислав.

Печатают упаковку для мороженого на гигантском принтере весом 12 тонн. Скорость печати его составляет 250 метров минуту. За три часа принтер выдал 36 километров пленки с эмблемой команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Это не какие-то серые будни, это по-настоящему праздник», — отметил Станислав, очень довольный качеством печати упаковки.

Само лакомство производят на заводе «Чистая линия». Начальник цеха по производству мороженого Давид Абовян отметил, что коллективу было очень приятно, что им доверили выпуск особой партии для школьников.

Мороженое 1 сентября раздадут более чем 450 тысячам школьников. В прошлом году эта акция прошла впервые и очень понравилась детям и их родителям. Угощать десертом ребят из начальных классов будут во всех школах Московской области.