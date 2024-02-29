Подмосковье 29 февраля 2024, 18:01 «Ставят в пример». Заслуженный врач России Андрей Осипов — о детской медицине в Подмосковье Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал о детской медицине в Подмосковье

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Большое внимание в своем послании Федеральному собранию Путин уделил детскому здоровью. Поликлиники и перинатальные центры продолжат ремонтировать, а также строить новые медучреждения. Как с этим дела обстоят в Подмосковье, в эфире «360» рассказал заслуженный врач России Андрей Осипов.

«В Московской области развита широкая сеть современнейших перинатальных центров, которые не только оказывают помощь женщинам, но и ведут наблюдение за за детьми, которые родились раньше срока или с заболеваниями. Их лечат, это очень важно», — подчеркнул Андрей Осипов.

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Заслуженный врач России также напомнил, что в апреле в Подмосковье откроется детский медицинский центр имени Рошаля в Красногорске. Это будет передовой медицинский комплекс, который сможет оказывать серьезную помощь по всем профилям.

Развивается и первичное звено. Все детские учреждения региона вступили в программу «Наша поликлиника», они тоже меняются.

«Минздрав Московской области разработал серьезную программу по привлечению кадров. Это меры поддержки, программы профилактики профессионального выгорания. В этом плане Подмосковье ставят в пример во всех регионах России и перенимают этот опыт», — добавил Осипов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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