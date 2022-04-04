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    04 апреля 2022, 15:31

    Статус социального предприятия в Подмосковье начали оформлять онлайн

    Анастасия Аброськина

    Статус социального предприятия теперь можно получить онлайн в Подмосковье. Сделать это удастся через портал госуслуг.

    Статус социального предприятия в Подмосковье начали оформлять онлайн | Изображение 1

    Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева. По ее словам, в социальной сфере Московской области работает уже 570 предприятий.

    Подмосковье — лидер по числу социальных предприятий в регионе

    Екатерина Зиновьева.

    Теперь оформить такой статус стало проще. Подать заявление можно на портале госуслуг Подмосковья. В случае одобрения предприятие внесут в электронный реестр.

    Это означает, что в будущем можно будет быстро проверять сведения о нем при подаче заявок на меры поддержки.

    Также предприниматель сможет самостоятельно проверить наличие сведений в реестре онлайн через инвестиционный портал Подмосковья.

    Подать онлайн-заявление на присвоение статуса социального предприятия можно по ссылке.