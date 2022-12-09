Подмосковье 09 декабря 2022, 10:16 Статус педагогов присвоят тренерам спортивных школ Подмосковья в 2023 году

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Закон, приравнивающий тренеров к педагогам, вступит в силу 1 января 2023 года по всей России. Дорожную карту перехода к новой системе проработали в Подмосковье. Всего в регионе трудятся свыше трех тысяч тренеров, рассказали в Мособлдуме.

Глав комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике региона Линара Самединова отметила, что переход к новой системе повлияет на уровень зарплаты тренеров, процедуру лицензирования и другие процессы.

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На проведение реформы в Подмосковье в 2023 году выделят 5,8 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда пойдут на повышение зарплаты. По словам начальника управления правового обеспечения, вопросов государственной гражданской службы и наград Минспорта области Евгения Крука, оплата труда тренеров увеличится примерно на 30%.

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«Также у них появится право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, а не в четыре, как было ранее», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на отремонтированном спортивном комплексе «Трудовые резервы» в Мытищах. После 15 лет простаивания в нем вновь заработали секции борьбы, гимнастики и хореографии.

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