Эксклюзив 21 декабря 2022, 00:09 «Статус лидеров — большая ответственность». Директор «Гимназии имени Е. М. Примакова» объяснила смысл флагманства Директор «Гимназии имени Е. М. Примакова» Майсурадзе: лидер должен привносить что-то новое

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Ученый, политик и дипломат Евгений Примаков прославился на весь мир «разворотом над Атлантикой». А областная гимназия, которую назвали в честь бывшего премьер-министра, —инновационным многопрофильным обучением. Директор образовательного учреждения Майя Майсурадзе рассказала «360» о том, как «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» справляется со статусом абсолютного лидера образования Подмосковья.

«Для нас статус лидеров — это большая ответственность», — сказала директор АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» Майя Майсурадзе.

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Она отметила, что лидер должен привносить в систему образования что-то новое, масштабировать интересные проекты, учить учителей и администрации других школ тому, что на сегодняшний день умеет.

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В этом, как отметила Майсурадзе, и заключается смысл флагманства.

«Поэтому „Гимназия имени Е. М. Примакова“ сегодня действительно лидер, и лидерство свое она оправдывает», — добавила Майсурадзе, отметив, что двери образовательного учреждения всегда открыты для гостей и коллег.