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    29 сентября 2020, 20:04

    Статус юридического лица хотят оставить фермерским хозяйствам до 2028 года. Мособлдума поддержала проект

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    Госдума предложила оставить статус юридического лица за фермерскими хозяйствами до 2028 года. Это позволит им сохранить выгодные условия кредитования, а также претендовать на поддержку государства. Мособлдума поддержала проект. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

    Изменения в законопроект рассмотрели депутаты Мособлдумы на заседании комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Председатель Сергей Керселян отметил, что сохранение статуса поможет фермерам экономить.

    «На сегодняшний день статус юридического лица для крестьянского фермерского хозяйства действует до 1 января 2021 года. Если не продлить, то сельхозпредприятие фактически теряет выгодные условия кредитования, наработанные благодаря высокой деловой репутации и хорошей кредитной истории», — уточнил Керселян.

    Он добавил, что также благодаря статусу юридического лица хозяйства могут получить государственную поддержку из федерального и регионального бюджетов.

    Если поправки в закон примут, то фермерские хозяйства смогут получать долгосрочные инвестиционные кредиты; участвовать в реализации государственных и ведомственных целевых долгосрочных программ; не нести дополнительные затраты на переоформление имущественно-хозяйственного комплекса при переходе в другую организационно-правовую форму.

    Новости SMI.FM