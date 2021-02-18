Коломенскому университету дали статус федеральной инновационной площадки

Коломенский университет заслужил статус федеральной инновационной площадки. Его получили почти 130 вузов со всей России. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, университет второй год успешно реализует проект билингвального обучения студентов. А он подразумевает, что отдельные дисциплины преподают как на русском языке, так и на английском.

В результате университету дали статус федерального уровня. Его присвоили в Министерстве науки и высшего образования России.

Коломенский университет стал единственный вузом Подмосковья, вошедшим в этот список Ирина Каклюгина.

Она назвала это большим, важным событием. Кроме того, Ирина Каклюгина пожелала университету Коломны успехов в развитии проекта и новых достижений.

«Статус инновационной площадки предполагает, что в течение пяти лет, помимо непосредственного обучения здесь студентов, преподаватели будут изучать и анализировать инновационный потенциал этого проекта», — добавила Каклюгина.

Ранее она рассказала в беседе с «360», что подать заявки на ОГЭ и ЕГЭ в Подмосковье станет проще.