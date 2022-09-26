Статуи античных богов из музея в Серпухове представили на выставке в Санкт-Петербурге | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Статуи античных богов из музея в Серпухове представили на выставке в Санкт-Петербурге

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Выставку «Скульптура из коллекций Петра Великого», которая открылась в Санкт-Петербурге, украсили экспонатами из историко-художественного музея Серпухова. Статуи античных бога и богини представлены на обозрение в Эрмитаже.

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в зале Зимнего дворца представлено 19 скульптур. Уникальность собрания в том, что все шесть работ выполнены рукой итальянца Антонио Тарсиа, который был известен в России времен Петра. Величественные произведения из мрамора, о которых идет речь, он сделал для царицы Екатерины. Впервые с XVIII века фигуры собраны в единой композиции, что представляет интерес как профессионального сообщества, так и обычных посетителей.

Изящные статуи Юпитера, Юноны, Аполлона и Венеры хранятся в Эрмитаже, а фигуры брутального бога войны Марса и нежной богини плодородия Дианы специально для выставки доставили из Подмосковья. Как отметила директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова, это значимое событие стало возможным благодаря совместной работе с музейным сообществом. В дальнейшем связи между объектами культуры будут только укрепляться и уже намечены интересные совместные проекты.

Перед тем, как выставить «Марса» и «Диану» в Эрмитаже, их привели в порядок. Фигуры отреставрировали, очистили и укрепили. Небольшие трещины, которые появились на материале за долгие годы их существования, устранили. Когда они вернутся из Санкт-Петербурга, то займут почетное место в зале музея в Серпухове.

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