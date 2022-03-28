Стационарные причалы на Канале имени Москвы построят в Химках в 2023 году

Новые стационарные причалы появятся на территории Химок к 2023 году. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Мы проектируем причал в парке Льва Толстого, а также причал на Левом берегу — в парке „Экоберег“. Дорога на наземном транспорте из микрорайона Левобережный в Старые Химки занимает 40 минут, а иногда и час. При этом на речном трамвае через Канал имени Москвы тот же путь занимает 7 минут. Мы проводили эксперимент и построили в прошлом году по пожеланию наших жителей временный причал на Левом берегу и обустроили причал в Старых Химках. И так весь навигационный сезон у нас курсировал речной трамвай. Идея оказалась очень эффективной — каждый месяц мы перевозили около 10 тысяч жителей», — сказал Дмитрий Волошин.

Глава Химок также отметил, что жители обратились в администрацию с просьбой построить стационарный причал для того, чтобы временная транспортная схема стала работать на постоянной основе.

«В рамках благоустройства парка Толстого мы будем уже строить стационарный капитальный причал. Проектирование причала будет выполнено в этом году. Полностью он будет построен в следующем году», — добавил глава Химок.

Таким образом, два микрорайона окончательно свяжут водным сообщением. На теплоходе из Химок можно будет также добраться в Москву — до Северного речного вокзала.

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