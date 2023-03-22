Подмосковье 22 марта 2023, 11:22 Стационар для детей с редкими генетическими заболеваниями кожи открыли на базе НИКИ в Подмосковье

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Стационар для детей с редкими генетическими заболеваниями кожи открыли в подмосковном Научно-исследовательском клиническом институте детства. Об этом в эфире «Область перемен» рассказала дерматовенеролог Ольга Орлова. Другие гости программы — детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова и директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова — рассказали о защите прав ребенка и новой уникальной выставке.

Права детей под защитой

Получить ответ на вопросы по защите прав детей жители Подмосковья могут у уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой.

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«Связаться с нами очень просто — в интернете есть все наши данные, круглосуточный телефон, социальные сети, Telegram-канал „Осторожно, дети“. Можно написать на почту, и мы ответим. Мы работаем для наших жителей в круглосуточном режиме», — подчеркнула Ксения Мишонова.

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Детский омбудсмен Подмосковья не так давно попала под санкции из-за деятельности по защите прав детей Донбасса. По словам Мишоновой, все обвинения — происки западной пропаганды, ведь у сирот из ДНР и ЛНР, которых взяли под опеку в Московской области, сейчас все хорошо. Их безопасности уделяют большое внимание, для них ищут приемные семьи.

«Сейчас больше времени уделяем нашей деятельности по защите прав детей, разговариваем с родителями, делаем анонсы мероприятий, комментируем ЧП, призываем родителей пройти опросы, чтобы узнать их мнение. Чаще всего спрашивают о местах в детских садах, о социальных пособиях. Мы рассказываем все нюансы», — поделилась Мишонова.

Лечение редких заболеваний

Дневной стационар для детей с редкими генетическими заболеваниями заработал в НИКИ детства при Минздраве Подмосковья. Его разместили на базе Центра генных дерматозов, где лечат детей, которых еще называют «бабочками» и «рыбками».

«Наши пациенты — люди с тяжелыми генетическими заболеваниями кожи. Также мы помогаем людям с тяжелыми аллергическими и кардиологическими заболеваниями», — объяснила дерматовенеролог НИКИ детства Ольга Орлова.

Лечить детей с такими недугами сложно — радикальной терапии для них не существует. Этим пациентам нужен особый подход, который реализуют в НИКИ.

«Теперь наши пациенты могут в новом стационаре за один день пройти всех необходимых специалистов, получить консультации и обследоваться. До этого пациенты получали консультации в основном по месту жительства, но специалистов там не всегда хватало», — сказала она.

Место исторической памяти

Выставка-диптих «Образ времени — образ вождя» началась в музее «Горки Ленинские». Экспозиция отражает финал жизненного пути Владимира Ленина и жизнь русской буржуазии.

Музей популярен, в том числе, у туристов из Китая. Сейчас КНДР снимает ограничения и начинает выпускать путешественников. Ранее музей подписал соглашение о сотрудничестве с китайской стороной.

«Для многих из нас очень важно прикасаться к воспоминаниям и прошлому, примириться с ним, научиться понимать, любить и ценить. В этом задача музея — места исторической памяти. А „Горки Ленинские“ хранят память — от заселения этой территории племенами вятичей до вождя мирового пролетариата. Удивительная, многообразная русская история», — рассказала Алиса Бирюкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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