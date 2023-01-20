Подмосковье 20 января 2023, 15:02 Стационар больницы в Сергиевом Посаде подготовили к возобновлению плановой медицинской помощи после пандемии

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Стационар больницы Сергиева Посада вернулся к привычному режиму работы. На протяжении почти трех лет его использовали для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

К прежней работе вернутся отделения неврологии, терапии, пульмонологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии и другие. В них находится более 500 коек для пациентов.

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Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что сейчас у большинства пациентов коронавирус протекает в легкой форме и не требует стационарного лечения. Благодаря этому больницы смогут вернуться к штатной работе.

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«В стационаре Сергиево-Посадской больницы врачи оказывали медпомощь пациентам не просто с COVID-19, но также с сопутствующими заболеваниями — инсультами, инфарктами и другими. За время работы с коронавирусом там прошли лечение более 35 тысяч пациентов, в том числе четыре тысячи — в реанимации», — поделилась Светлана Стригункова.

Перед тем, как начать плановый прием пациентов, в больнице продезинфицируют помещения и получат разрешение Роспотребнадзора. Помогать пациентам с ковидом продолжат в инфекционном отделении.

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