04 июля 2023, 12:10
Стационар больницы капитально отремонтируют в Подольске к концу года
Капитальный ремонт стационара больницы в Подольске завершили на 85%. Закончить работы планируют до конца года.
Капитальный ремонт стационара на улице Батырева начался в 2021 году. В двухэтажном здании находятся отделения физиотерапии, анестезиологии, реанимации, а также пульмонологии и ожоговое. После ремонта туда переедут отделения эндокринологии и колопроктологии.
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Как рассказал главный врач Вардан Геворкян, на время работ прием пациентов в корпусе не прекращается.
«В результате капремонта все койки будут оборудованы кнопками вызова медицинского персонала, системой подачи кислорода. В настоящий момент капремонт корпуса выполнен на 85%», — сказал он.
На проведение ремонта было выделено свыше 620 миллионов рублей. Сейчас работы ведут на втором этаже в операционном блоке и палате интенсивной терапии.
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