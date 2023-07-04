Подмосковье 04 июля 2023, 12:10 Стационар больницы капитально отремонтируют в Подольске к концу года

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Капитальный ремонт стационара больницы в Подольске завершили на 85%. Закончить работы планируют до конца года.

Капитальный ремонт стационара на улице Батырева начался в 2021 году. В двухэтажном здании находятся отделения физиотерапии, анестезиологии, реанимации, а также пульмонологии и ожоговое. После ремонта туда переедут отделения эндокринологии и колопроктологии.

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Как рассказал главный врач Вардан Геворкян, на время работ прием пациентов в корпусе не прекращается.

«В результате капремонта все койки будут оборудованы кнопками вызова медицинского персонала, системой подачи кислорода. В настоящий момент капремонт корпуса выполнен на 85%», — сказал он.

На проведение ремонта было выделено свыше 620 миллионов рублей. Сейчас работы ведут на втором этаже в операционном блоке и палате интенсивной терапии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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