Стать моделью в 50+. Второй сезон фотопроекта «Модный возраст» запустили в Истре

Житель Истры в 66 вдруг понял — камера его любит и решил попробовать себя в качестве модели. А помог Михаилу Ивановичу в этом проект «Модный возраст».

Источник фото: телеканал «360»

Это не итальянский актер, а пенсионер из Истры. 66-летний Михаил Иванович принял участие в проекте «Модный возраст» — и доказал, что выглядеть роскошно и не бояться камер можно вне зависимости от того, сколько тебе лет.

Источник фото: телеканал «360»

Для Михаила Ивановича это в новинку. На обложках глянца никогда не блистал, фотографировался лишь для семейного альбома.

На фотопроекте «Модный возраст» профессиональные визажисты, парикмахеры и фотографы «перезагружают» бабушек и дедушек. Такие фотосессии дают почувствовать: возраст — это всего лишь цифры.

Источник фото: телеканал «360»

«Цель проекта — раскрыть наших людей, которые вышли на пенсию и не давать им закрываться в своих бытовых делах и проблемах, а взглянуть — какой мир яркий и интересный», — говорит организатор фотопроекта «Модный возраст» Ксения Бас.

Источник фото: телеканал «360»

Для каждой съемки — свой образ. Участники проекта узнают другое значение слова «лук». Стилисты проекта подбирают одежду не только по цветовому типу, но и по характеру модели.

Источник фото: телеканал «360»

«То, что мы выбрали Михаилу — это выбор неслучайный. Зная жизненную позицию Михаила — а это очень активный человек, другого образа для него не могло быть! Это пиджак, который создан дизайнерами именно для молодого поколения. Ну вы видите, как Михаил в нем органичен. Я думаю, что не ошиблась», — поделилась стилист фотопроекта «Модный возраст» Юлия.

Источник фото: телеканал «360»

Заданием на сегодня стала съемка в интерьерах и фотопортрет. Всего — 6 участников, Михаил Иванович среди них — самый молодой. Так, Борис Леонидович решил стать моделью в 80 и даже знает, на обложке какого журнала хочет оказаться.

Источник фото: телеканал «360»

«Ну, какого-нибудь естественно отечественного», — смеется Борис Леонидович.

Источник фото: телеканал «360»

И это желание вполне реально. Например, теперь уже известный многим китаец Вань Дешунь впервые ступил на подиум в 80. И сразу стал знаменитостью.

Источник фото: телеканал «360»

Его даже прозвали «самый горячий дедушка мира». Его фото украшали лучшие мировые издания. Среди них даже New York Times.

Российские пенсионеры ничем не хуже — уверены участники истринского фотопроекта. На площадке новоиспеченные модели — как рыба в воде.

Источник фото: телеканал «360»

Это уже второй сезон фотопроекта. Стать его участником может любой желающий. Критерии отбора — возраст 50+. А главное — гордость за седину и морщинки.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, благодаря проекту мечта Михаила Ивановича сбылась. Мужчину уже пригласили на съемку для каталога одежды.