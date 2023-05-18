Подмосковье 18 мая 2023, 14:41 Стать фермером на один день и поухаживать за козой предложили туристам в Можайске Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Экоферма «Александровский спас» из Можайска предложила своим гостям окунуться в атмосферу сельского хозяйства и временно стать животноводами. Туристы смогут поселиться в домиках и самостоятельно ухаживать за козой.

Желающие пожить вдали от городской суеты могут приехать на экоферму «Александровский спас», арендовать один из домиков и на время стать хозяином козы. Ее нужно будет кормить, пасти на лугу, вовремя отводить на утреннюю и вечернюю дойки.

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«Подмосковные фермерские хозяйства берут курс на развитие агротуристического направления. Они создают условия для комфортного размещения гостей, организовывают мастер-классы, ищут новые интересные форматы для привлечения посетителей», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Для любителей более традиционного отдыха у экофермы есть экскурсионная программа, на которой можно покормить белок, кроликов и поросят, а также увидеть весь процесс производства сыра и молочных продуктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных отелях и глэмпингах в Подмосковье.

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