Подземный переход на Комсомольской улице реконструируют в Подольске

Пешеходный переход на улице Комсомольской в Подольске, законсервированный в 90-х годах, получит новую жизнь. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Источник фото: телеканал «360»

Жители города долгое время были вынуждены делать большой крюк, чтобы перейти улицу, рассказал Жариков. Долгие годы подольчане ждали реконструкции и наконец она начнется — уже в этом августе.

В подземном переходе разместятся четыре павильона. Его длина составит 58 метров, а внутри сделают все удобства для маломобильных жителей, в том числе подъемник.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве подмосковных лесопарков. Работы уже проводят в нескольких округах, в том числе — Подольске.