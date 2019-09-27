Снова доступен для пешеходов. Старый мост через реку Клязьму достроили в Щелкове

Старый мост через Клязьму в Щелкове, реконструкция которого началась около 7 лет назад, достроен и открыт для пешеходов. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Щелково находится в числе лидеров Подмосковья в ликвидации объектов незавершенного строительства. За девять месяцев текущего года на территории муниципального образования снесено, достроено и приведено в соответствие 22 объекта.

Одним из самых значимых завершенных проектов стал Старый мост. Пешеходный объект расположен в центре Щелкова и соединяет улицы Талсинскую и Советскую.

«Когда-то «Старый мост», как его принято называть, был единственным в городе автомобильным мостом через Клязьму, но после строительства нового путепровода и организации по нему автомобильного движения на Пролетарском проспекте мост стал пешеходным», — рассказал глава Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Владислав Гордиенко подчеркнул, что сейчас Старый мост вновь связывает два берега Клязьмы, и пешеходы могут пользоваться им, как и раньше.

Реконструкция моста в Щелкове началась почти семь лет назад, однако так и не была завершена. Тысячи жителей города долгое время передвигались сперва по понтонному мосту, а после по временным деревянным перекрытиям.

«На сегодняшний день есть старый Старый мост и новый Старый мост. Ни одна из частей не подходила для комфортного передвижения граждан. Ежедневно тысячи щелковцев, в особенности пожилые люди и мамы с колясками, испытывали настоящие трудности, чтобы попасть из микрорайона Заречный в центр или наоборот. Конечно, так быть не должно», — акцентировал исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Горелов.

В этом году реконструкцию моста завершили. Обустройство его новой части включало в себя укладку брусчатки, оборудование подходов и восстановление освещения. Старую часть моста в целях безопасности полностью закрыли для прохода.

Жители одобрили проделанную работу. «Очень важный мост в нужном месте. Место ведь уже историческое. Кто бы знал, что Щелково так вырастет и в федеральном значении тоже! Спасибо за то, что вам не безразлично! Очень рады новому мосту», — прокомментировал местный житель Василий Сергеев.