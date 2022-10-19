Старые рекламные щиты и вывески демонтируют в Истре | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 20:06 Старые рекламные щиты и вывески демонтируют в Истре

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Работы по устранению старых рекламных щитов начали в Истре. Центр города избавят от ярких вывесок и баннеров, а затем установят новые, приведенные к единому стандарту.

Реклама и вывески в Истре будут выдержаны в едином стиле. Такой опыт уже применили в разных городах России, например, в Рыбинске. Там их оформили в дореволюционном стиле, придав городу особый шарм.

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Старший эксперт отдела по рекламе и потребительскому рынку администрации Истры Денис Гусинский рассказал, что дизайн будут прорабатывать с каждым предпринимателей в индивидуальном порядке. Владельцы бизнеса должны будут обратиться в администрацию округа, чтобы подобрать удачный рекламный проект или скорректировать существующий.

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«Все макеты, дизайн проекты прорабатываются индивидуально с каждым предпринимателем, рассматривается любая возможность по улучшению их внешнего вида», — рассказал он.

С начала года в Истре демонтировали свыше 300 рекламных конструкций, в том числе около 100 крупноформатных. Работы по приведению фасадов в порядок проводят в пяти торговых центров округа.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.