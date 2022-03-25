Старые лифты начали менять в Истре

В Истре приступили к замене старых лифтов на новые. В среднем за год каждый из них преодолевает расстояние в два миллиарда километров. Срок эксплуатации не может превышать 25 лет. После этого передвигаться на лифте становиться небезопасно.

На смену старым и отслужившим свое лифтам в Истре придет современные и комфортабельные. Всего в городском округе замене подлежат 19 лифтов. Часть установили в прошлом году, а в 2022-м — обновят остальные. Оборудование закупили отечественного производства. Оно соответствует всем ГОСТам и стандартам.

«С ремонтом, эксплуатацией и заменой каких-либо запасных частей, если нужно будет производить, проблем не возникнет. Поскольку вся эта продукция отечественного производства. Гарантия на них — пять лет. Срок эксплуатации по стандартам РФ — 25 лет», — пояснила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Новые лифты установят в многоквартирных домах. Станция управления, лебедки, интерфейс — все сделано по последнему слову техники. Из дополнительных опций — наличие принудительной вентиляции в лифтовой кабине, возможность позвонить диспетчеру, принудительное закрытие и открытие дверей и отмена команды.

Грузоподъемность лифтов — до 400 килограммов, на кнопках нанесен шрифт Брайля. А большое зеркало порадует любителей селфи. На протяжении всей поездки будет играть музыка.

Работы по замене лифтов начнутся через неделю. Всем жителям сделают перерасчет в платежах за тот период, когда подъемник в доме не работал. Запустят новую технику к началу мая.