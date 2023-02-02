Подмосковье 02 февраля 2023, 08:21 Старую газовую подводку заменили в 200 квартирах Лобни в 2022 году

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Изношенные газовые шланги заменили в двухстах квартирах Лобни в прошлом году. В областной акции по обеспечению газовой безопасности поучаствовали семьи мобилизованных, многодетные, малообеспеченные, ветераны и одинокие пенсионеры. С 1 февраля в Подмосковье стартовал новый этап мероприятий «Гибкая подводка» — 2023».

Специалисты областной Госжилинспекции, спецорганизаций и управляющих компаний проводят поквартирный обход и при необходимости заменяют шланги газоснабжения. Акция распространяется на жителей, нуждающихся в помощи и поддержке.

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Главная задача — обеспечить безопасное использование бытового газа и провести полное техобслуживание оборудования в квартирах, куда до сих пор не могли попасть специалисты газовых предприятий.

«Акция нацелена не только на замену подводки, но и на обеспечение доступа в квартиры, куда мы раньше попасть не могли. Мы предупреждаем жителей, развешиваем объявления, информируем об акции в домовых чатах», — рассказал генеральный директор предприятия «Спецгазстройконтроль» по городскому округу Лобня Алексей Зимов.

Цена гибкого шланга сегодня колеблется от 300 до 500 рублей, в рамках акции подводку меняют бесплатно. Также специалисты выполняют и другие просьбы жителей, касающиеся обслуживания газового оборудования.

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