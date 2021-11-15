Бизнес-акселератор LADY 007 для женщин-предпринимателей стартовал в Подмосковье

15 ноября в Московской области стартовал бесплатный бизнес-акселератор для действующих женщин-предпринимателей. Его проводит Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области».

«Сегодня женщины-предприниматели заняты во всех сферах бизнеса, от крупных производств до малых компаний, и вносят весомый вклад в экономику Московской области. По нашим подсчетам, в общем женщины руководят около 50% компаний. В Московской области существует множество инструментов поддержки, но некоторые из них созданы специально для женщин», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что у женщин-предпринимателей есть возможность взять кредит на льготных условиях со ставкой от 3,5%. Для тех, кто реализует проект в социальной сфере, ставка будет еще ниже — 2%. А если она решит открыть бизнес в одном из отдаленных городских округов региона, ставка составит всего 1%.

Зиновьева добавила, что до конца ноября в регионе продлили прием заявок на предоставление грантов социальным предпринимателям (они позволят получить от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию проекта), а также субсидирование до 50% на продвижение товаров на маркетплейсах.

В рамках бизнес-акселератора участницы разделятся на группы до пяти человек. В этих группах они станут принимать участие в вебинарах со спикерами курса. Выступать для предпринимательниц будут эксперты сферы бизнеса в области digital-маркетинга и продаж, интернет-рекламы и маркетинга, а также бизнес-планирования и юриспруденции.

Бизнес-акселератор продлится до 27 декабря. По итогам программы жюри выберет трех победительниц, которые смогут поехать на международный бизнес-форум в Дубай. Регистрация на бесплатный акселератор продлится до конца этой недели и доступна по ссылке.