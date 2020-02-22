Стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020». В нем участвуют более 70 жителей Подмосковья

22 февраля в Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» для участников из ЦФО. Церемония открытия прошла в Экспоцентре. В полуфинал конкурса прошел 71 житель Московской области — госслужащие, работники финансовой сферы, общественники и многие другие. Всего за места в финале будут бороться более 550 человек.

Цель конкурса — выявлять и поддерживать перспективных руководителей, которые являются лидерами в своей сфере. Организатором выступила некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В этом году заявки на конкурс подали свыше 81 тысячи человек. В полуфинал вышли 555 представителей различных профессий: от работников сферы информационных технологий до медиков и агрономов. Все соревнуются на равных. Самому молодому конкурсанту 21 год, трем самым опытным — по 55 лет.

Источник фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

В церемонии открытия принял участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Он обратился к участникам и подчеркнул важность идей, предлагаемых финалистами и победителями конкурса.

«Мы активно привлекаем финалистов и победителей к нашей работе. В прошлом году состоялось более 10 семинаров, конференций, выездных заседаний с их участием. В процессе общения с участниками конкурса мы открыли для себя много вещей, которые из кабинетов просто не видны. Я считаю, что это еще один результат, на который мы вправе рассчитывать. Надеюсь на ваши новые идеи и их аргументацию. Для нас это очень важно, и эту работу мы будем продолжать», — сказал Щеголев.

Источник фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

21 февраля накануне конкурсных испытаний с участниками встретились партнеры конкурса — представители компаний Сбербанк, Ростелеком, Роскосмос и других. Они рассказали конкурсантам о карьерных перспективах, а желающие могли сразу пройти экспресс-собеседования или пообщаться с экспертами. Некоторые компании заявили о готовности вести точечный диалог с каждым полуфиналистом.

«Впервые мы собираем всех полуфиналистов из Центрального федерального округа на одной площадке. Конкуренция колоссальная. В полуфинале участвуют представители всех 18 субъектов округа. И все соревнуются на равных. Желаю всем участникам слаженной и главное, результативной работы. Выложитесь по максимуму, покажите свои лучшие лидерские качества», — обратился к конкурсантам руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Источник фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Конкурс пройдет 22 и 23 февраля. Участники за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных противостояниях за выход в суперфинал. Для них подготовили мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля жюри подведет итоги и определит 60 финалистов от ЦФО, которых пригласят на суперфинал конкурса «Лидеры России 2020». Он состоится в Сочи 27–31 марта.

«Душа радуется тому, как развивается конкурс. Как расширяются его границы. Нет уголка России, от которого не были бы представлены участники. У этого конкурса много наставников. Справедливо будет сказать, что у конкурса есть главный наставник — Владимир Путин. С первого дня он пристально наблюдает за его развитием. Мне кажется, что именно его наставничество и предопределяет абсолютный успех конкурса», — отметил член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Источник фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую более 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России» и другие.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте конкурса.