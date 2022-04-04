Областной конкурс «Учитель года Подмосковья» стартовал в Серпухове

Начался областной конкурс «Учитель года Подмосковья — 2022». Он стартовал в Губернском колледже в Серпухове.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что конкурс продлится до 8 апреля.

Это наше традиционное мероприятие. Свои навыки и умения демонстрируют лучшие из лучших — это учителя, прошедшие строгий отбор Ирина Каклюгина.

На этот раз, по ее словам, выступят 53 человека. Они покажут профессиональное мастерство и творческие навыки. Первое задание уже позади.

«Желаю всем участникам удачи, пусть победит сильнейший», — отметила Каклюгина.

Победитель выиграет 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч. Лучших объявят во время празднования Дня учителя.

Ранее Каклюгина сообщила об отмене ковидных ограничений в школах и детских лагерях Подмосковья.