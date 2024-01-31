Подмосковье 31 января 2024, 13:02 Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

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Прием заявок на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 11 февраля. Подробнее о мероприятии рассказали в Минспорте Подмосковья.

Конкурс ищет и поддерживает инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Рассказать о своей идее на этот счет можно на сайте tyvigre.ru. Участники могут выбрать одну из восьми номинаций.

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В прошлом году 18 подмосковных проектов вошли в лонг-лист конкурса, а один из них стал победителем, получив Гран-при в размере одного миллиона рублей.

Итоги конкурса подведут 30 апреля. 250 участников получат доступ к образовательному акселератору, а 25 финалистов пройдут дополнительную программу по навыкам созданий презентаций.

Победители в номинациях получат гранты по 300 тысяч рублей, а обладатель Гран-при — миллион рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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